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Британский журналист назвал подвигом помощь американца ВС России

Британский журналист Филлипс счел подвигом помощь американца Мартиндейла ВС РФ

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Британский журналист Грэм Филлипс в беседе с РИА Новости назвал подвигом действия гражданина США Дэниэла Мартиндейла, помогавшего Вооруженным силам России.

«Он, конечно, опасные поступки совершил, но результативные. За это он большой молодец. Это его подвиг», — сказал журналист.

Он также отметил, что по всему миру есть «адекватные и здравомыслящие люди», которые «за нас, они за правду». Вместе с тем Филлипс заявил, что Мартиндейл не является «первым американцем, который боролся и борется за нас».

«Возможно, это тот американец, который понял в чем сила», — добавил он.

2 ноября стало известно, что российские силовики вывезли с подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Мартиндейла.

Американец находился на украинской территории с 11 февраля 2022 года. Мужчина сам связался с российскими военными и на протяжении двух лет передавал им координаты военных объектов противника. Переданная им информация неоднократно помогала наносить удары по инфраструктуре, технике, личному составу ВСУ.

Ранее Грэм Филлипс получил временное убежище в России.

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