Самоходку «Лотос» оснастят улучшенной системой РЭБ

Самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос» оснастят лучшим средством радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом рассказал ТАСС президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

Самоходка предназначена для воздушно-десантных войск (ВДВ) и уже успешно прошла предварительные испытания.

По словам Лушникова, в момент постановки технического задания конструкторам угроза применения БПЛА против установки не учитывалась, однако теперь для орудия подбирают «наилучшее техническое решение» параллельно с ее госиспытаниями.

До этого глава «Калашникова» Лушников заявил, что САУ «Лотос» пройдет госиспытания в 2024 году. САО «Лотос» универсально и позволяет применять большинство 120-мм боеприпасов на дальность около 13 км.

Ранее эксперт назвал преимущества российского «Лотоса».