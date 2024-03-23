«Калашников» займется выпуском мотоциклов «Иж»

Концерн «Калашников» объявил о выпуске лимитированной партии мотоциклов под брендом «Иж» для коллекционеров и любителей двухколесной техники. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что в лимитированную серию войдут исторические реплики моделей «Иж», которые выпускались на Ижевском машиностроительном заводе (сегодня это «Концерн «Калашников») с 1951 по 1990 год. Речь идет об электробайке типа Café Racer для скоростных поездок на небольшие расстояния и тяжелом мотоцикле «Иж» для правительственного проекта «Кортеж». Помимо них, к выпуску планируют модификации электромотоцикла «Пульсар».

«Если возникнет такая необходимость, концерн сможет предложить свои эффективные варианты развития отечественной мотоциклетной отрасли, внедрения передовых решений в области мотостроения», — подчеркнул президент концерна «Калашников» Алан Лушников.

Он добавил, что у «Калашникова» для этого есть все необходимое, в том числе богатый опыт в создании моделей под брендом «Иж», современная производственная база предприятия и профессиональная команда инженеров-конструкторов, технологов и дизайнеров.

До этого сообщалось, что в России вскоре могут появиться электромотоциклы марки Aurus, которые будут иметь характерные элементы бренда, сейчас они проходят стадию испытаний. Они предназначены для передвижения на торжественных мероприятиях, а также сопровождения президентского лимузина.

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