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Боец СВО восемь часов полз к российским позициям с оторванной ногой

Боец из Ростовской области потерял ногу на СВО, к своим он полз восемь часов

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РИА Новости

Участник СВО восемь часов полз до российских позиций после того, как ему оторвало ногу. Об этом пишет kp.ru.

Все произошло в 2022 году. Мужчина вступил в ряды ВС России и отправился в зону боевых действий. В окрестностях Лисичанска Луганской народной республики он наступил на мину, в результате чего лишился ноги. Спустя восемь часов он смог доползти до своих, ему оказали первую помощь в полевом госпитале.

Позже его отвезли в больницу, где провели операцию по ампутации. После чего ветерану боевых действий сделали протез. Ждать его пришлось около трех месяцев.

На данный момент мужчина живет в храме, помогает с разгрузкой гуманитарной помощи на складе.

В начале года сообщалось, что участника СВО обокрали, пока он восстанавливался после операции по ампутации в московском госпитале. Злоумышленник украл у него банковскую карту и снял с нее наличные.

Ранее сообщалось, что подростки избили бойца-инвалида СВО в Казани.

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