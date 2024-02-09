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Бойца СВО обокрали, когда он лежал в госпитале после ампутации

Участника СВО обокрали, когда он лежал в госпитале после ампутации

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Евгений Биятов/РИА Новости

Участника СВО обокрали, пока он восстанавливался после операции в московском госпитале. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 3 января в госпитале им. Н.Н. Бурденко. По данным канала, мужчину после операции по ампутации конечностей разместили на койко-месте в коридоре медучреждения. Перед тем, как выпить снотворное, чтобы поспать, боец проверил свои сбережения — с собой у него было 50 тыс. рублей наличными и банковская карта с 350 тыс. рублей на ней. Вместе с картой лежал конверт с ПИН-кодом. Перед сном мужчина положил все ценное в коробку от телефона, убрал все в сумку, которую поставил под кровать.

Проснувшись, пациент обнаружил в своем телефоне сообщение о снятии со счета всех средств. Проверив сумку, боец обнаружил пропажу коробки с ценностями. Телефон злоумышленник не забрал.

Ранее бывшая супруга обокрала участника СВО на 3 млн рублей и пропала.

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