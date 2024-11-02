Над Брянской областью сбили два беспилотника ВСУ

В небе над Брянской областью средства противовоздушной обороны ликвидировали два беспилотных летальных аппарата Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Два вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 6:06 по московскому времени.

Богомаз подчеркнул, что обошлось без пострадавших и разрушений. В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Минобороны РФ сообщало, что за прошедшие сутки над российскими регионами было уничтожено 87 украинских беспилотников самолетного типа, 20 из них — ночью над территорией Брянской области, днем сбили еще один дрон.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.