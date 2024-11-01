Власти Тульской области сообщили об отмене опасности атаки дронов

На территории Тульской области отменили опасность атаки беспилотных летальных аппаратов. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства по региональной безопасности.

«Внимание! На территории Тульской области отбой опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 23:08 по московскому времени.

В 21:36 жителей региона предупреждали, что на территории субъекта ожидают атаку дронов.

22 октября губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал об атаках украинских беспилотников на регион. Противник при помощи БПЛА повредил два предприятия. Речь идет о Ефремовском спиртзаводе и спиртзаводе в поселке Лужковский Суворовского района.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.