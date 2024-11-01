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Министр обороны Украины отчитался перед американцами о ситуации на фронте

Минобороны Украины: Умеров сообщил делегации из США о ситуации в зоне конфликта

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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров отчитался перед американской делегацией о ситуации в зоне боевых действий. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского военного ведомства.

В заявлении отмечается, что в Киеве состоялась встреча Умерова с двухпартийной делегацией конгресса США. Также на мероприятии присутствовала посол Вашингтона в стране Бриджит Бринк.

«Оповестили делегацию о ситуации на поле боя <...>. Мы делаем все возможное для укрепления наших сил обороны», — отметил глава МО Украины, слова которого приводятся в публикации.

В ходе переговоров Умеров обратил внимание, что армия страны нуждается в боеприпасах и системах противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, он назвал одним из важнейших вопросов снятие с Киева ограничений на использование западного оружия для ударов по российской территории.

«Рассчитываем на поддержку США», — добавил министр.

По информации военного ведомства, еще одной темой обсуждения стало развитие оборонного производства на Украине.

1 ноября журнал Foreign Affairs опубликовал статью главы Пентагона Ллойда Остина. В ней американский министр обороны написал, что у Вашингтона нет «магического решения» для Киева. Как он отметил, ни один вид оружия в отдельности не способен помочь Украине переломить ход конфликта с РФ в свою пользу.

Ранее в РФ предостерегли США от поставок ракет Tomahawk на Украину.

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