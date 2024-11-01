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Пропавший в Курской области башкирский депутат-контрактник нашелся

В Курской области нашелся пропавший башкирский депутат-контрактник Локотченко

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Телеграм-канал «Госсобрание-Курултай»

Депутата Курултая (Государственного собрания) Башкирии Алексея Локотченко, который ранее пропал в Курской области, нашли живым и здоровым. Об этом заявил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев, cообщает в Telegram пресс-служба органа власти.

По его словам, обнадеживающая информация о депутате поступила от представителей законодательного собрания Курской области.

«Алексей Локотченко найден, жив и здоров, был без связи, телефон разбит», — сказал Толкачев.

До этого помощница депутата рассказала, что ночью 30 октября 29-летний Локотченко в составе штурмовой группы отправился на зачистку села Борки Суджанского района Курской области. Подразделение попало под обстрел и в спешке эвакуировалось.

По возвращении в лагерь сослуживцы обнаружили, что Локотченко и другой военный Рудольф Баимов обратно не добрались.

Локотченко заключил контракт с Минобороны России в феврале 2024 года.

Ранее российский мэр получил тяжелое ранение на СВО.

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