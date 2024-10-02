Российский мэр получил тяжелое ранение в спину на СВО

Глава поселения Нейво-Шайтанский в Свердловской области Александр Шаньгин получил тяжелое ранение в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Ura.ru.

В настоящее время он находится на реабилитации в одном из госпиталей Екатеринбурга в связи с ранением в спину.

Советник губернатора Свердловской области Сайгид Билалов рассказал, что Шаньгин отправился добровольцем на СВО весной этого года.

«В ходе выполнения боевых задач он получил тяжелейшие ранения, в том числе была повреждена спина», — сказал он.

Шаньгин возглавлял поселок Нейво-Шайтанский на протяжении 12 лет.

25 сентября стало известно, что в ЛНР задержали экс-мэра Сочи Копайгородского, который весной неожиданно подал в отставку и ушел на СВО. Его подозревают сразу в нескольких мошеннических схемах: продаже мест на кладбище и «отмывании» денег через госконтракты. После отставки бывшего главы города задержали еще двух его предполагаемых подельников. Подробности — в материале «Газете.Ru».

Ранее министр по делам молодежи Якутии ушел на СВО.