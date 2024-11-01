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Подписавший контракт с Минобороны депутат пропал в Курской области

В Курской области пропал депутат-контрактник Локотченко при выполнении задания

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Телеграм-канал «Госсобрание-Курултай»

Депутат Госсобрания Башкортостана Алексей Локотченко, подписавший в феврале контракт с Минобороны России, пропал в Курской области во время выполнения задания. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на помощницу депутата.

Она рассказала, что ночью 30 октября Локотченко в составе штурмовой группы отправился на зачистку села Борки Суджанского района. Подразделение попало под обстрел и в спешке эвакуировалось.

По возвращении в лагерь, по данным канала, сослуживцы обнаружили, что 29-летний Локотченко и другой военный Рудольф Баимов обратно не добрались.

Помощница депутата считает, что он мог попасть в плен. В данный момент подчиненные народного избранника пытаются выяснить его местоположение. В пресс-службе башкирского Курултая не смогли подтвердить или опровергнуть информацию «Осторожно, новости».

29 октября жительница Суджи рассказала, что ее муж пропал после прихода ВСУ в Курскую область.

Ранее не сдержавший обещание поехать в зону спецоперации депутат получил медаль Минобороны.

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