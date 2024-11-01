Военные группировки «Запад» активно продвигаются в Тернах в ДНР

Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» круглосуточно оказывают поддержку пехоте, которая активно продвигается в населенном пункте Терны на краснолиманском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщил РИА Новости командир расчета «Гиацинт-Б» с позывным «Манул».

«Работаем сейчас в направлении Терн, пехота заняла окраины города уже, активно ее поддерживаем», — заявил «Манул».

Он отметил, что российская артиллерия нацелена на укрепления противника, и также ведется контрбатарейная борьба с помощью БПЛА.

«Война артиллерии и беспилотников, так скажем, сейчас идет», – подчеркнул военный.

Кроме того, он добавил, что артиллеристы работают в круглосуточном режиме, а поддержку продвигающимся группам оказывает и российская авиация.

На днях военкоры рассказали, что Терны долгое время являлись одним из главных центров обороны Вооруженных сил Украины на данном участке фронта. По их информации, оборона противника в Тернах сильно рассредоточена: враг организовал огневые точки в подвалах домов и в посадках, откуда его приходится «выкуривать».

Ранее появились первые кадры передвижения российских войск по взятому городу Селидово.