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Военные группировки «Запад» активно продвигаются в Тернах в ДНР

Артиллерист «Манул»: бойцы «Запада» активно продвигаются в Тернах в Донбассе

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» круглосуточно оказывают поддержку пехоте, которая активно продвигается в населенном пункте Терны на краснолиманском участке фронта в Донбассе. Об этом сообщил РИА Новости командир расчета «Гиацинт-Б» с позывным «Манул».

«Работаем сейчас в направлении Терн, пехота заняла окраины города уже, активно ее поддерживаем», — заявил «Манул».

Он отметил, что российская артиллерия нацелена на укрепления противника, и также ведется контрбатарейная борьба с помощью БПЛА.

«Война артиллерии и беспилотников, так скажем, сейчас идет», – подчеркнул военный.

Кроме того, он добавил, что артиллеристы работают в круглосуточном режиме, а поддержку продвигающимся группам оказывает и российская авиация.

На днях военкоры рассказали, что Терны долгое время являлись одним из главных центров обороны Вооруженных сил Украины на данном участке фронта. По их информации, оборона противника в Тернах сильно рассредоточена: враг организовал огневые точки в подвалах домов и в посадках, откуда его приходится «выкуривать».

Ранее появились первые кадры передвижения российских войск по взятому городу Селидово.

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