Против экс-командующего объединенными силами ВСУ Содоля возбудят уголовное дело

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины должно возбудить уголовное дело против экс-командующего объединенными силами Вооруженных сил страны Юрия Содоля. Такое решение принял Киевский апелляционный суд, сообщает издание «Страна.ua».

Согласно постановлению суда, ГБР должно не позднее суток открыть производство по Содолю из-за «небрежного отношения к службе, повлекшего тяжкие последствия».

С требованием расследования в отношении Содоля на Украине выступал начштаба бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в составе нацгвардии Украины Богдан Кротевич. Он обвинял генерала в отдаче приказов, которые привели к большим потерям украинской армии на Харьковском направлении. Кротевич подал жалобу на ГБР в Шевченковский суд Киева, ее оставили без удовлетворения. Апелляционная инстанция решила иначе.

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