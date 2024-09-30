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Против экс-командующего объединенными силами ВСУ Содоля возбудят уголовное дело

«Страна.ua»: по решению суда ГБР возбудит уголовное дело против Содоля

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Handout/Ukrainian Presidential/Global Look Press

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины должно возбудить уголовное дело против экс-командующего объединенными силами Вооруженных сил страны Юрия Содоля. Такое решение принял Киевский апелляционный суд, сообщает издание «Страна.ua».

Согласно постановлению суда, ГБР должно не позднее суток открыть производство по Содолю из-за «небрежного отношения к службе, повлекшего тяжкие последствия».

С требованием расследования в отношении Содоля на Украине выступал начштаба бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) в составе нацгвардии Украины Богдан Кротевич. Он обвинял генерала в отдаче приказов, которые привели к большим потерям украинской армии на Харьковском направлении. Кротевич подал жалобу на ГБР в Шевченковский суд Киева, ее оставили без удовлетворения. Апелляционная инстанция решила иначе.

30 сентября депутат Рады Безуглая заявила, что главком ВСУ Сырский отправляет на передовую специалистов IT высшего уровня, что наносит Украине заметный ущерб.

Ранее на Украине констатировали массовое дезертирство из рядов ВСУ.

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