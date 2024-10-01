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В России начался осенний призыв

В России стартовал осенний призыв, который затронет 133 тысячи человек

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Александр Кряжев/РИА Новости

В России начался осенний призыв, который продлится до 31 декабря 2024 года и затронет 133 тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет. Это следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на портале правовой информации.

Повестки о призыве будут приходить в бумажной виде, отмечал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вице-адмирал Владимир Цимлянский. Новшество в виде электронной рассылки коснется пока трех регионов — Сахалина, республики Марий Эл и Рязанской области. На остальные субъекты страны проект с электронной рассылкой хотят распространить со следующего года.

Главное нововведение нынешней призывной кампании — возможность обжаловать решения комиссий в досудебном порядке на портале «Госуслуги».

Отправлять призывников со сборных пунктов в 2024 году хотят уже с 15 октября. Около трети из них попадут в учебные соединения и воинские части, призывникам предстоит освоить современную военную технику и получить военно-учетную специальность. Завершив обучение, солдаты поедут в войска. Также продолжится формирование научных, научно-производственных и спортивных подразделений, но чтобы попасть в них, необходимо соответствовать определенным критериям.

Срок службы не претерпит изменений и составит 12 месяцев. Призывников не будут привлекать к выполнению задач специальной военной операции, заверил Цимлянский.

В районах Крайнего Севера осенний призыв пройдет с 1 ноября по 31 декабря из-за особенностей климата.

Ранее россиянам назвали главное, что нужно сделать при получении повестки.

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