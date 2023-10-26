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Эксперт заявил о проблемах ВСУ с эвакуацией раненых на Артемовском направлении

Марочко: у ВСУ проблемы с эвакуацией раненых на Артемовском направлении

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Gleb Garanich/Reuters

Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности с эвакуацией раненых на Артемовском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Марочко, многие бойцы украинской армии умирают, не дождавшись эвакуации в медучреждения.

«В связи с большими потерями и нехваткой эвакуационных групп, а также регулярного огневого воздействия нашей артиллерии эвакуационные мероприятия растянулись почти на сутки», — поделился подполковник в отставке.

До этого Марочко говорил об имитации ВСУ штурмовых действий на Краснолиманском направлении.

По его словам, украинские бойцы пытаются «распылить» внимание ВС РФ. Марочко уточнил, что российским военнослужащим сейчас приходится переключаться на новые цели для нивелирования угроз со стороны ВСУ. Также украинская армия использует инженерные войска для оборудования ложных позиций.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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