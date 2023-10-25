Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЛНР сообщили о переменах в тактике украинских военных

Марочко заявил об имитации ВСУ штурмовых действий на Краснолиманском направлении

close
100%
РИА «Новости»

Украинские военные начали имитировать атаки на Вооруженные силы РФ и оборудовать ложные позиции на Краснолиманском направлении, заявил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, украинские бойцы пытаются «распылить» внимание ВС РФ.

«С этой целью на многих участках как имитируются попытки штурмовых действий, так и предпринимаются реальные шаги захватить ранее утраченные позиции», — добавил военный эксперт.

Также Марочко уточнил, что российским военнослужащим сейчас приходится переключаться на новые цели для нивелирования угроз со стороны ВСУ.

«В большом количестве боевиками используются инженерные войска для оборудования ложных позиций», — рассказал Марочко.

До этого Марочко приводил подробности неудачной атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. После неудачной попытки атаковать российские позиции в районе Торского ВСУ отступили, понеся потери.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий