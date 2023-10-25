В ЛНР сообщили о переменах в тактике украинских военных

Украинские военные начали имитировать атаки на Вооруженные силы РФ и оборудовать ложные позиции на Краснолиманском направлении, заявил подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, украинские бойцы пытаются «распылить» внимание ВС РФ.

«С этой целью на многих участках как имитируются попытки штурмовых действий, так и предпринимаются реальные шаги захватить ранее утраченные позиции», — добавил военный эксперт.

Также Марочко уточнил, что российским военнослужащим сейчас приходится переключаться на новые цели для нивелирования угроз со стороны ВСУ.

«В большом количестве боевиками используются инженерные войска для оборудования ложных позиций», — рассказал Марочко.

До этого Марочко приводил подробности неудачной атаки ВСУ на Краснолиманском направлении. После неудачной попытки атаковать российские позиции в районе Торского ВСУ отступили, понеся потери.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.