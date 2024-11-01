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Фрегат «Адмирал Головко» отправился в первый дальний поход

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» отправился в первый дальний поход

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П/с Северного флота/ТАСС

Фрегат Северного флота «Адмирал Головко» проекта 22350 отправился в свой первый дальний поход. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СФ.

Корабль отправился в путь из города Североморска в Мурманской области.

На флоте заявили, что корабли отряда взяли курс на Атлантический океан через назначенные районы Баренцева моря.

Поход будет длиться несколько месяцев. Его цель — демонстрация российского флага и обеспечение присутствия в важных районах океанской зоны, уточнили на флоте.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями. Они эффективно борются с надводными, воздушными и подводными целями, способны наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тыс. км.

Фрегат «Адмирал Головко» — носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» — был принят в боевой состав Военно-морского флота Российской Федерации в декабре 2023 года. Сейчас в состав Северного флота также входят фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов».

Ранее российский фрегат из Баренцева моря поразил цель в Архангельской области.

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