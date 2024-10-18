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Российский фрегат из Баренцева моря поразил цель в Архангельской области

Минобороны: фрегат «Адмирал Касатонов» поразил цель «Калибром» из Баренцева моря

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РИА «Новости»

Фрегат «Адмирал Касатонов» на учениях выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» из Баренцева моря по цели, находящейся в более чем 1300 км в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота, передает РИА Новости.

Отмечается, что цель была успешно поражена. Район проведения ракетной стрельбы был заранее закрыт для гражданских кораблей и полетов самолетов.

Закрытие района обеспечили корабли Кольской флотилии разнородных сил и суда гидрографической службы Северного флота.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями. Они эффективно борются с надводными, воздушными и подводными целями, способны наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тыс. км.

Сейчас в состав Северного флота входят фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков», «Адмирал флота Касатонов» и фрегат «Адмирал Головко», принятый в боевой состав Военно-морского флота Российской Федерации в декабре 2023 года.

Ранее корабли Северного флота поразили «вражескую» субмарину в ходе учений.

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