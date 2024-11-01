В США заявили о наличии в ВСУ двух фальшивых бригад

В составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) выявили две фейковые бригады. Об этом сообщил американский журнал Forbes со ссылкой на отслеживающий структуру украинских сухопутных войск коллектив Militaryland.

По данным журналистов, в феврале 2023 года в социальных сетях были зарегистрированы аккаунты 88-й механизированной и 13-й егерской бригад. На них начали публиковаться фотографии военнослужащих и техники. Через несколько недель власти Варашского района Ровненской области сообщили, что данные бригады присоединились к действующим войскам.

Однако Militaryland обратило внимание, что с начала 2023 года сообщения о работе 88-й механизированной и 13-й егерской бригад пропали. Коллектив обратился в Генеральный штаб Украины, чтобы подтвердить существование подразделений. В Генштабе заявили, что в составе ВСУ нет 88-й механизированной бригады.

«13-я егерская бригада, вероятно, тоже не существует», — заключили в Militaryland.

Накануне украинский военнопленный Роберт Погорелов рассказал, что потери и коррупция привели к образованию рот с несуществующим составом в 58-й мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины. По его словам, специализированный батальон полностью сформирован из мобилизованных заключенных.

Ранее в Херсонской области пропал без вести целый полк ВСУ.