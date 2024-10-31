Военнопленный рассказал о ротах с «мертвыми душами» в ВСУ

Потери и коррупция привели к образованию рот с «мертвыми душами» в 58-й мотопехотной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал украинский военнопленный Роберт Погорелов.

По словам пленного, являвшегося экс-офицером украинской полиции, а затем заключенным, специализированный батальон 58-й бригады полностью сформирован из мобилизованных заключенных.

Погорелов отметил, что из-за больших потерь, значительного количества пропавших без вести и коррупции батальон насчитывает всего 120 человек, а рота — восемь. За счет манипуляций с документами на несуществующий личный состав коррумпированные офицеры бригады зарабатывали деньги, списывая и продавая оружие и технику. Кроме того, они присваивали зарплату погибших военнослужащих.

Пленный назвал происходящее «вторым томом «Мертвых душ».

29 марта генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что в 2020–2021 годах на Украине из-за масштабной коррупции был сорван оборонный заказ.

Ранее в минобороны Украины посоветовали главе ГУР заниматься разведкой, а не коррупцией.