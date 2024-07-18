Более 700 военных Вооруженных сил Украины, пропавших без вести в селе Крынки Херсонской области, находятся в розыске у украинской полиции. Эту информацию распространило украинское издание «Следствие.Инфо».

По данным правоохранительных органов, за период с октября 2023 года по июнь 2024 года официально пропали без вести 788 военнослужащих.

Известно, что лишь 262 человека из числа пропавших удалось вывезти из Крынок и похоронить на территории Украины.

Ранее сообщалось, что третья отдельная бригада особого назначения Вооруженных сил Украины «Спартан» больше не фигурирует в сводках СВО и на данный момент существует лишь на бумаге.

Несколько дней назад депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинские власти пытаются отстранить тех представителей руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые понимают катастрофические последствия возможного нового украинского наступления, им нужен больший «мясник», чем главком Александр Сырский.

До этого депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая со ссылкой на собственные источники заявила, что главнокомандующий армией страны Александр Сырский согласен на капитуляцию.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.