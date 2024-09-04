В МЧС сообщили о числе взрывоопасных предметов, которые нашли в Курской области

В Курской области за время обострения ситуации с Украиной пиротехники нашли 313 взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В ведомстве пояснили, что за сутки пиротехнические подразделения привлекли к обезвреживанию взрывоопасных предметов три раза — за это время в регионе обнаружили и уничтожили три боеприпаса.

Всего саперы и пиротехники обследовали территории на площади порядка 24 га.

В ведомстве отметили, что радиационный фон в норме, а превышения концентрации опасных химических веществ в регионе не выявили.

До этого в Калининградской области пиротехники обезвредили недавно обнаруженный боевой снаряд. Авиабомбу случайно нашел местный житель недалеко от поселка Поваровка в Зеленоградском районе области 3 сентября. В МЧС уточнили, что с начала 2024 года на территории региона обнаружили и уничтожили 113 аналогичных взрывоопасных предметов.

Ранее в Челябинске обнаружили ржавый танковый снаряд.