Колонна Вооруженных сил Украины (ВСУ), в составе которой была натовская техника, подорвалась на своем же минном поле в Сумской области по дороге в Курскую область. Об этом рассказал РИА НовостиРИА Новости украинский пленный Виталий Озимов.

По его словам, в колонне находились бронированные гусеничные машины Wisent ARV, а также инженерные машины разграждения ИМР-2.

«Мы очень много техники потеряли. Мы даже не успели до границы (с Россией — прим. ред.) доехать — уже на своем даже минном поле подорвались», — сказал собеседник агентства.

7 августа подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что подразделение ВСУ, усиленное одной единицей западной бронетехники, понесло потери, зайдя на свое минное поле в районе поселка Песчаное Харьковской области. Из-за подрывов на противотанковых и противопехотных минах ВСУ потеряли бронетранспортер и до четверти личного состава, отметил военный эксперт.

Ранее ВСУ при помощи дронов раскидали мины «Лепесток» в Белгородской области.