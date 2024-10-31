Обучавший солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) британский офицер пожаловался на украинских военных, которые отказываются принимать западную тактику на поле боя. Об этом сообщает The Telegraph.

В публикации отмечается, что украинские войска с толкнулись с колоссальными проблемами, которые связаны с набором личного состава. Многие граждане не хотят отправляться на фронт. Это заставляет ужесточать методы мобилизации, что приводит к неудачам на фронте и вызывает недовольство у западных партнеров Украины, говорится в публикации.

31 октября сообщалось, что крупнейший американский производитель беспилотников и поставщик дронов для Украины и США — компания Skydio — столкнулась с нехваткой важнейших компонентов из КНР из-за санкций Пекина.

Skydio производит дроны для корпоративных и государственных клиентов, включая армию США. Беспилотники компании также используются союзниками США, включая министерство обороны Великобритании, Армию обороны Израиля и Вооруженные силы Индии.

Отмечается, что Skydio также отправила более 1000 беспилотников на Украину для сбора разведданных.

Ранее в Госдуме предупредили западные страны об опасности поставок Tomahawk на Украину.