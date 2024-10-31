Средства ПВО уничтожили 10 БПЛА над Белгородской и Курской областями

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили украинские беспилотники в небе над над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В период с 18:40 до 20:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что противник использовал беспилотники самолетного типа. По данным Минобороны, восемь украинских дронов ликвидировали над Курской областью, два — над территорией Белгородской.

До этого губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказал, что система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионом.

Вечером в четверг, 31 октября, промышленные предприятия башкирского ТЭК подверглись атаке украинских дронов. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.