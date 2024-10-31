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Силы ПВО сбили три беспилотника над Курской областью

Курский губернатор региона Смирнов сообщил, что ПВО сбила три дрона над регионом

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Телеграм-канал «Алексей Смирнов»

Система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Курской областью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов.

«Три украинских БПЛА сбито в Железногорском районе нашими бойцами», — отметил губернатор

Он предупредил местных жителей, чтобы они не подходили к окнам во время работы ПВО.

В четверг, 31 октября, ВС РФ предотвратили попытку прорыва ВСУ через госграницу в Курской области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий. По словам губернатора, «огромное количество человеческих жизней» спасли именно подвалы. Глава региона предложил усилить эту работу, продолжить обучение жителей вместе с управляющими компаниями, которые должны контролировать состояние подвалов: наличие лавочек, освещения, фонариков, питьевой воды.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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