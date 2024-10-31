Блогер «Тринадцатый» заболел в СИЗО

Арестованный военный блогер Егор Гузенко, который известен в социальных сетях под псевдонимом «Тринадцатый», заболел отитом в СИЗО. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Блогера мучили сильные боли, пока у товарищей не получилось передать ему через адвоката необходимые лекарства», — говорится в сообщении.

Также знакомый мужчины рассказал, что состояние военкора осложняется другим серьезным заболеванием — у него тяжелая форма язвы и часто открывается кровотечение.

Гузенко задержали 5 октября на городской площади Новопавловска (Ставропольский край) по статье 6.9 КоАП («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Во время задержания он оказал сопротивление полицейским. «Тринадцатый» отказался давать показания во время допроса.

Гузенко участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. В 2022 году он нарушил меру пресечения по делу о хулиганстве, срезав браслет ФСИН, и уехал из-под домашнего ареста добровольцем в зону СВО. После этого он был объявлен в федеральный розыск.

Ранее блогер «Тринадцатый» отказался подписывать контракт с Минобороны для участия в СВО.