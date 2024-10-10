Блогер «Тринадцатый» отказался подписывать контракт с Минобороны для участия в СВО

Арестованный военный блогер Егор Гузенко, который известен в социальных сетях под псевдонимом «Тринадцатый», отказался заключать контракт с министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, блогер получил предложение о заключении контракта сразу после задержания, однако Гузенко ответил, что уже давно «воюет на информационном фронте». Собеседник Baza допустил, что «Тринадцатый» может передумать.

8 октября против блогера Гузенко возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Гузенко задержали 5 октября на городской площади Новопавловска (Ставропольский край) по статье 6.9 КоАП («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ). Во время задержания он оказал сопротивление полицейским. «Тринадцатый» отказался давать показания во время допроса.

Гузенко участвовал в боевых действиях в Донбассе с 2014 года. В 2022 году он нарушил меру пресечения по делу о хулиганстве, срезав браслет ФСИН, и уехал из-под домашнего ареста добровольцем в зону СВО. После этого он был объявлен в федеральный розыск.

Ранее блогер Гузенко призвал подписчиков вытащить его из полиции.