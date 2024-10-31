Министерство обороны России сообщило, что группировка «Север» Вооруженных сил РФ отразила четыре контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Отмечается, что контратаки противника были отражены в направлении населенных пунктов Дарьино, Новоивановка и Плехово.

При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 30 человек, также были уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Также в Минобороны сообщили, что на Курском направлении потери украинских войск за минувшие сутки составили более 300 военнослужащих. По данным российского оборонного ведомства, всего за сутки были уничтожены 4 боевые бронемашины, а также 8 артиллерийских орудий, 4 миномета, радиолокационная станция RADA и 9 автомобилей. Всего за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 28600 военнослужащих, а также 180 танков, 101 БМП, 106 БТР, 1059 боевых бронированных машин, 768 автомобилей, 248 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО (реактивных систем залпового огня).

Ранее российские военные предотвратили попытку прорыва подразделений ВСУ через российскую границу в Курской области.