В США заявили о недостаточной боеготовности F-35

Боеготовность американских истребителей F-35 в течение шести лет отставала от ключевых показателей. Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на отчет Счетной палаты США.

Авторы отметили, что расходы на эксплуатацию и обслуживание самолета регулярно росли. В период с 2018 по 2023 год Пентагон выделил более $12 млрд на содержание F-35.

Журналисты обратили внимание, что в прошлом году управление совместной программы F-35 начало работу по исправлению ситуации. Планировалось, что к концу марта 2024 году показатели боеготовности истребителей вырастут на 10%. Однако с начала реализации программы показатели улучшились только на 2,6%, достигнув отметки в 55,7%, подчеркнули авторы.

В июле журналист Дэвид Экс предупредил, что истребители пятого поколения F-35 не смогут принимать участие в реальных боях до 2025 года из-за проблем с программным обеспечением. По его словам, первоначально установленные процессоры и ПО не обладают теми возможностями, которые обещали при разработке.

Ранее Пентагон заключил контракты на $5 млрд на выпуск новейших истребителей.