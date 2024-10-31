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Главком ВСУ Сырский прибыл на Запорожский фронт

Рогов: Сырский посетил Запорожскую область, чтобы остановить панику в рядах ВСУ

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Roman Chop/AP

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что главком ВСУ Александр Сырский прибыл на Запорожский фронт, чтобы справиться с паникой в рядах армии.

По словам Рогова, Сырский посетил часть Запорожской области, находящуюся под контролем Украины.

«Поступила оперативная информация, что Сырский в срочном порядке посетил запорожский фронт, чтобы подавить царящую в рядах ВСУ панику на фоне колоссальных потерь», — поделился Рогов.

Он добавил, что Киев пытался обставить приезд Сырского как плановый и рабочий.

До этого Сырский обсудил с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи международную реакцию на возможную отправку войск КНДР в Россию.

Сырский рассказал, что провел с Каволи телефонный разговор, главной темой которого стала текущая ситуация на фронте.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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