Российский боец заявил о приходе самого неприятного времени года в зоне СВО

В зоне специальной военной операции (СВО) наступает самое неприятное время года. Об этом «Ленте.ру» рассказал мобилизованный, автор Telegram-канала «ЯХД» Алексей Тукачев.

«Грязь и слякоть отнимают большее количество моральных и физических сил. Запасаемся носками, термобельем, сапогами», — рассказал военнослужащий.

Также Тукачев рассказал о быте бойцов в зоне СВО. По его словам, он довольно прост, но имеет свои нюансы. В частности, военнослужащие спят по очереди, но в «горячие» моменты это никому не удается, заключил мобилизованный.

14 октября гвардии старший сержант Дмитрий Кузьмичев рассказал, что первые потери в рядах Вооруженных сил России случились сразу после пересечения границы Украины в первый день специальной военной операции. Военный отметил, что буквально за день до начала СВО он понял, что «по всей стране будет много горя», и вспомнил, что не успел написать завещание.

Ранее российский боец уличил в трусости иностранных солдат в рядах ВСУ.