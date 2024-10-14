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Российские порты сократили перевалку грузов в 2024 году

АСОП: грузооборот морских портов РФ упал на 3,5% за 9 месяцев

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Пресс-служба Росморпорта

Грузооборот морских портов России за январь-сентябрь 2024 года снизился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 667,4 млн тонн. Об этом сообщает Ассоциация морских торговых портов (АСОП).

Перевалка сухих грузов уменьшилась на 4% до 332,4 млн тонн, наливных — на 2,9% до 335 млн тонн. Значительно сократилась перевалка угля (-12,4%) и черных металлов (-14,3%). При этом выросла перевалка зерна (+3,8%), контейнерных грузов (+9,6%) и минеральных удобрений (+21,5%).

«Экспортных грузов перегружено 526,5 млн тонн, что на 3,2% меньше, чем годом ранее. Импортные грузы показали рост на 8,1%, достигнув 31,5 млн тонн», — отмечается в сообщении АСОП.

Грузооборот Арктического бассейна снизился на 5,7%, Азово-Черноморского — на 7,5%, Дальневосточного — на 2,3%. Балтийский бассейн показал рост на 1%, а Каспийский — на 9,3%.

Среди крупнейших портов наибольшее падение грузооборота зафиксировано в Тамани (-36,3%) и Ванино (-22,4%). Существенный рост показали порты Архангельск (+51,2%) и Санкт-Петербург (+11,8%).

До этого стало известно, что Южная Корея возобновила транзит подержанных японских автомобилей через Владивосток.

Ранее был назван самый материально благополучный регион РФ в 2023 году.

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