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В Ростовской области за ночь сбили девять беспилотников

Губернатор Голубев: в Ростовской области сбили девять беспилотников

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MOD Russia/Global Look Press

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал в своем Telegram-канале, что за ночь над регионом сбили девять украинских беспилотников.

«Минувшей ночью в небе над Ростовской областью уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 9 БПЛА», — поделился Голубев.

Предварительно, пострадавших в результате атаки нет.

До этого российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники ВСУ над морем и Белгородской областью. Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и по одному — над территорией Белгородской области и акваториями Азовского и Черного морей.

Также накануне украинские беспилотники сбили в небе над Херсонской областью. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, БПЛА сбили в Геническом районе.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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