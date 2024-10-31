В Ростовской области за ночь сбили девять беспилотников

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал в своем Telegram-канале, что за ночь над регионом сбили девять украинских беспилотников.

«Минувшей ночью в небе над Ростовской областью уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 9 БПЛА», — поделился Голубев.

Предварительно, пострадавших в результате атаки нет.

До этого российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотники ВСУ над морем и Белгородской областью. Два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и по одному — над территорией Белгородской области и акваториями Азовского и Черного морей.

Также накануне украинские беспилотники сбили в небе над Херсонской областью. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, БПЛА сбили в Геническом районе.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.