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Беспилотник взорвался у российского детсада и ранил двух человек

В Херсонской области два человека пострадали при взрыве беспилотника у детсада

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Evgeniy Maloletka/AP

Двое жителей села Тавричанка, расположенного в Херсонской области, пострадали от взрыва беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Взрыв БПЛА самолетного типа случился около детского сада «Ромашка». К счастью, дети не пострадали. Взрослым уже оказали первую помощь, их жизням ничто не угрожает.

В самом детском саду разбиты оконные стекла, побиты стены и постройки на детской площадке. Детей успели эвакуировать.

«Это отвратительное военное преступление, самый настоящий государственный терроризм. Могу сказать: мы будем продолжать делать свое дело, восстанавливать и развивать Херсонщину. А за каждого человека, за каждый разрушенный дом врагам придется ответить», — заключил Сальдо.

22 октября в Херсоне также происходили взрывы. Министерство цифровой трансформации Украины не сообщало о воздушной тревоге в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Сейчас 75% территории региона находится под контролем России, а его правобережную часть, включая Херсон, удерживают ВСУ.

Ранее взрыв произошел в Бердянске Запорожской области.

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