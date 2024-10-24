Беспилотник взорвался у российского детсада и ранил двух человек

Двое жителей села Тавричанка, расположенного в Херсонской области, пострадали от взрыва беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Взрыв БПЛА самолетного типа случился около детского сада «Ромашка». К счастью, дети не пострадали. Взрослым уже оказали первую помощь, их жизням ничто не угрожает.

В самом детском саду разбиты оконные стекла, побиты стены и постройки на детской площадке. Детей успели эвакуировать.

«Это отвратительное военное преступление, самый настоящий государственный терроризм. Могу сказать: мы будем продолжать делать свое дело, восстанавливать и развивать Херсонщину. А за каждого человека, за каждый разрушенный дом врагам придется ответить», — заключил Сальдо.

22 октября в Херсоне также происходили взрывы. Министерство цифровой трансформации Украины не сообщало о воздушной тревоге в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Сейчас 75% территории региона находится под контролем России, а его правобережную часть, включая Херсон, удерживают ВСУ.

Ранее взрыв произошел в Бердянске Запорожской области.