В текущем конфликте на Украине время работает на Россию, поэтому именно Киев должен проявить заинтересованность в мирных переговорах. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш в эфире телеканала М1.

«Мы считаем, что время в данной ситуации на стороне России, поэтому для Украины необходимо как можно скорее добиться прекращения огня, что важно прежде всего для нее самой», – отметил Гуйяш.

25 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что западные страны терпят поражение в ходе войны на Украине, однако они не желают признавать свои неудачи и прекращать конфликт. Он отметил, что Венгрия не собирается вовлекаться в эту ситуацию, несмотря на оказываемое на нее давление.

Орбан также подчеркнул, что Будапешт оставляет за собой «пространство для маневра» в экономической сфере, которая также испытывает значительное влияние со стороны войны. Премьер-министр охарактеризовал «возвращение холодной войны» как плохую идею.

Ранее Орбан заявил, что Киев и Брюссель стремятся втянуть всю Европу в войну с Россией, приглашая Украину в НАТО.