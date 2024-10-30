Авиатехников на Украине решили перевести в пехоту

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский решил перевести технический персонал военной авиации в пехотные подразделения. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Сырский переводит авиатехников в пехоту, чтобы летчики сами готовили себе самолеты», — отметила она.

Подробная информация о причинах и возможных последствиях такого решения не приводится.

Накануне Безуглая обвинила Сырского в необоснованной смене командиров и покровительстве лояльных ему военных. Об этом она написала в своем Telegram-канале. По ее словам, главком ВСУ без причины сменил руководство группировки ВСУ «Таврия», которая действует в Запорожской области, перед активизацией наступления российских войск.

Безуглая также добавила, что после назначения Сырского никто в украинской армии не понес наказания за «кумовство», поэтому России выгодно, чтобы он оставался главнокомандующим ВС Украины как можно дольше.

Ранее Безуглая обвинила Сырского в «фейковых ротациях».