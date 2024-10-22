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Израиль официально заявил о ликвидации одного из лидеров «Хезболлы»

ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию главы исполнительного совета «Хезболлы» Сафи ад-Дина

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Tasnim News Agency

Израильская армия официально подтвердила, что руководитель исполнительного совета шиитского движения «Хезболла» Хашем Сафи ад-Дин был ликвидирован в начале октября. Об этом со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщает ТАСС.

Ад-Дин считался основным претендентом на пост генсека движения после ликвидации его многолетнего лидера Хасана Насраллы.

По информации, предоставленной Армией обороны Израиля, ад-Дин и руководитель разведывательного штаба «Хезболлы» Хусейн Али аз-Зейма были ликвидированы вместе с другими командирами движения около трех недель назад в результате удара, нанесенного по пригороду ливанской столицы Дахия.

8 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ад-Дин «с высокой долей вероятности ликвидирован».

4 октября сообщалось, что целью атаки военно-воздушных сил Израиля по южной окраине Бейрута мог бы быть ад-Дин.

Ранее посол Ливана в России заявил, что конфликт на Ближнем Востоке может затянуться.

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