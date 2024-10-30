Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине журналист с гепатитом пожаловался на принудительную мобилизацию

«Страна.ua»: в Одессе журналист с гепатитом заявил о принудительной мобилизации

close
Serhiihudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Одессе журналист Александр Тодоров, болеющий гепатитом, заявил о своей принудительной мобилизации в украинскую армию. Его слова передает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Мужчина отметил, что 28 октября около дома он был задержан сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Журналиста сразу же доставили в военкомат, при этом возможности взять необходимые по своему заболеванию — гепатиту С не дали.

«Первые сутки просто держали в ТЦК. Вторые сутки склоняли к тому, чтобы он прошел медкомиссию. Он сказал, что не отказывается, но для этого должен попасть домой, чтобы взять документы по заболеванию. Ему отказали», — отмечается в публикации.

После этого журналист согласился на привлечение к административной ответственности за отказ от прохождения медицинской комиссии, мужчину отвезли в воинскую часть, находящуюся в другом регионе Украины. Там Тодоров сообщил, что не проходил военно-врачебную комиссию, на это ему продемонстрировали документ с якобы его подписью. Мужчина в итоге смог доказать, что подпись не совпадает с его настоящей, после этого журналиста отпустили.

Накануне на видео попала силовая мобилизация жителя города Черкассы, расположенного в центральной части Украины.

Ранее на рынке в Житомирской области Украины предприниматели отбили мужчину у сотрудников ТЦК.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами