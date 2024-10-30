На Украине журналист с гепатитом пожаловался на принудительную мобилизацию

В Одессе журналист Александр Тодоров, болеющий гепатитом, заявил о своей принудительной мобилизации в украинскую армию. Его слова передает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Мужчина отметил, что 28 октября около дома он был задержан сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов). Журналиста сразу же доставили в военкомат, при этом возможности взять необходимые по своему заболеванию — гепатиту С не дали.

«Первые сутки просто держали в ТЦК. Вторые сутки склоняли к тому, чтобы он прошел медкомиссию. Он сказал, что не отказывается, но для этого должен попасть домой, чтобы взять документы по заболеванию. Ему отказали», — отмечается в публикации.

После этого журналист согласился на привлечение к административной ответственности за отказ от прохождения медицинской комиссии, мужчину отвезли в воинскую часть, находящуюся в другом регионе Украины. Там Тодоров сообщил, что не проходил военно-врачебную комиссию, на это ему продемонстрировали документ с якобы его подписью. Мужчина в итоге смог доказать, что подпись не совпадает с его настоящей, после этого журналиста отпустили.

Накануне на видео попала силовая мобилизация жителя города Черкассы, расположенного в центральной части Украины.

Ранее на рынке в Житомирской области Украины предприниматели отбили мужчину у сотрудников ТЦК.