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Группировка «Юг» ВС России отразила две контратаки ВСУ

Минобороны России: ВСУ потеряли до 520 военных в зоне ответственности «Юга»

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки войск ВС России отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), продвигаясь в глубину обороны украинских войск. Об этом сообщило министерство обороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение формированиям 30, 33, 54 и 72-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 143-й пехотной, 10-й горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины и 18-й бригады нацгвардии в районах Александро-Шультино, Зализнянского, Сухих Ялов, Часова Яра, Марково, Дальнего, Романовки, Курахово, Никифоровки, Резниковки, Северска и Славянска в Донецкой народной республике (ДНР).

«Потери противника составили до 520 военнослужащих», — отметило министерство.

Кроме того, ВСУ лишились бронетранспортера М113 и 155-мм гаубицы М777 американского производства, боевой бронированной машины «Казак», семи автомобилей, 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar французского производства, двух станций радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и двух складов боеприпасов.

Также Минобороны России сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Кругляковка в Харьковской области.

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