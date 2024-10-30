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Российские военные улучшили позиции в ДНР

Минобороны: военные РФ улучшили положение и нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Подразделения группировки ВС РФ «Восток» улучшили позиции по переднему краю и нанесли поражение формированиям 21-й бригады нацгвардии и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Равнополь и Октябрь ДНР. Об этом заявило министерство обороны России в своей сводке.

Российские военные также отразили две контратаки украинских военных.

ВСУ при этих действиях потеряли до 115 военнослужащих, танк, восемь автомобилей и 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar.

В Минобороны также рассказали, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад украинской армии в районах населенных пунктов Белогорье Запорожской области, Никольское, Токаревка и Отрадокаменка Херсонской области.

Потери ВСУ составили 55 военных, три автомобиля, САУ Caesar и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н».

Утром 30 октября сообщалось, что российские военные предотвратили прорыв ВСУ в Глушковский район Курской области.

Ранее в Пентагоне заявили, что северокорейские военные находятся в Курской области.

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