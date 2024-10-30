Появилось фото поврежденного здания Генштаба ВСУ

Военкоры поделились фото, на котором показано поврежденное в результате взрыва здание Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На опубликованной фотографии показана частично разрушенная крыша многоэтажного строения. На месте работают экстренные службы.

О повреждении здания Генштаба ВСУ сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, инцидент произошел в результате попадания обломков сбитого российского беспилотника. Другие подробности произошедшего Мосийчук не приводил.

29 октября Министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие поразили центр управления беспилотных систем Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск.

Ранее в Киевской области повредили линию электропередачи.