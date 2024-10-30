Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось фото поврежденного здания Генштаба ВСУ

Появилось фото поврежденного после взрывов здания Генштаба ВСУ в Киеве

close
RVvoenkor/Telegram

Военкоры поделились фото, на котором показано поврежденное в результате взрыва здание Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

На опубликованной фотографии показана частично разрушенная крыша многоэтажного строения. На месте работают экстренные службы.

О повреждении здания Генштаба ВСУ сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, инцидент произошел в результате попадания обломков сбитого российского беспилотника. Другие подробности произошедшего Мосийчук не приводил.

29 октября Министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие поразили центр управления беспилотных систем Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок российских войск.

Ранее в Киевской области повредили линию электропередачи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами