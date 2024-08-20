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Компания «Гонец» испытала комплект персональной спутниковой связи

Компания «Гонец» завершила испытания вмещающегося в рюкзак терминала связи

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Пресс-служба «Спутниковая системы «Гонец»

Завершены испытания комплекта персональной спутниковой связи «Гонец-Автономный» для приема и передачи информации вне зон действия наземных сетей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что портативный комплект размещается в компактном рюкзаке и будет полезен для всех, кто находится вне зон обслуживания наземных сетей.

Заместитель гендиректора по эксплуатации компании «Спутниковой системы «Гонец» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Андрей Манойло рассказал, что в ходе испытаний успешно протестировали передачу текстовых сообщений, файлов, изображений и координатных данных.

Также по данным разработчиков, время непрерывной работы терминала от аккумулятора на прием и передачу составило не менее четырех часов.

Новая версия устройства получила антенну меньших размеров. «Антенна выносная, что позволяет в случае необходимости быстро заменить ее на модификацию, традиционно используемую на транспорте», — добавил Манойло.

В июле специалисты спутниковой системы «Гонец» совместно с компанией «Геоскан» первыми в РФ смогли наладить управление беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) с помощью космического спутника.

Ранее в России создали устройство персональной спутниковой связи «Гонец» размером со смартфон.

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