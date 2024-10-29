Российские подразделения «Южной» группировки войск заняли село Катериновка в Донецкой народной республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министерство обороны РФ.

Бои также шли в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Ступочки, Степановка, Ильинка, Часов Яр и Курахово (ДНР). Нанесено поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины.

Среди личного состава потери противника оцениваются в 985 человек. Кроме того, были уничтожены танк Leopard производства ФРГ, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, боевая машина пехоты, бронетранспортер, два автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

29 октября сообщалось, что на Запорожском направлении экипаж российского танка Т-72БЗ уничтожил блиндаж и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Орехово. В ведомстве рассказали, что экипажи отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» работают вблизи линии боевого соприкосновения и оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям.

Ранее в Донецке предотвратили теракт и задержали готовившую его женщину.