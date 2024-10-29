Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская армия заняла село Катериновка в ДНР

Минобороны РФ: подразделения «Южной» группировки войск заняли Катериновку в ДНР

close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские подразделения «Южной» группировки войск заняли село Катериновка в Донецкой народной республике. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министерство обороны РФ.

Бои также шли в районах населенных пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Ступочки, Степановка, Ильинка, Часов Яр и Курахово (ДНР). Нанесено поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад Вооруженных сил Украины.

Среди личного состава потери противника оцениваются в 985 человек. Кроме того, были уничтожены танк Leopard производства ФРГ, пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, боевая машина пехоты, бронетранспортер, два автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

29 октября сообщалось, что на Запорожском направлении экипаж российского танка Т-72БЗ уничтожил блиндаж и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Орехово. В ведомстве рассказали, что экипажи отдельного танкового батальона Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» работают вблизи линии боевого соприкосновения и оказывают поддержку десантно-штурмовым подразделениям.

Ранее в Донецке предотвратили теракт и задержали готовившую его женщину.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами