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Стало известно о «неопознанных объектах» в воздушном пространстве Ирака

Sky: МВД Ирака заявило о «неопознанных объектах» в воздушном пространстве страны

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BabakTaghvaee1/X

Правоохранители Ирака сообщили об обнаружении «неопознанных объектов» в воздушном пространстве страны. Об этом сообщает телеканал Sky news — Arabiya со ссылкой на МВД Ирака.

При этом в ведомстве опровергли данные, что в Ираке звучали взрывы во время удара Израиля по иранской территории. До этого местные СМИ писали, что в Ираке и Сирии были слышны взрывы в связи с атакой Израиля по Ирану».

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на израильский удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. Были запущены десятки беспилотников и ракет в сторону израильской территории. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала о приведении систем ПВО в повышенную боевую готовность. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий.

Израиль заявил, что перехватил 99% иранских ракет и дронов при ночной атаке. И предупредил, что конфронтация с Ираном «еще не окончена». Официальный представитель ЦАХАЛ Питер Лернер заявил, что израильское правительство соберется и примет решение по ответным мерам после атаки Ирана.

Ранее официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что из запущенных Ираном снарядов до Израиля долетели лишь «несколько ракет».

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