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В минобороны США рассказали о проблемах из-за помощи Украине

Пентагон: помощь Украине выявила набор проблем со складами оружия для армии США

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Al Drago/Reuters

Предоставление помощи Украине вскрыло набор проблем в военно-промышленном комплексе (ВПК) США, включая сложности с поддержанием и восстановлением складов оружия для нужд самих американских войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад Пентагона.

«Материальная помощь Украине <...> выявила проблемы в поддержании, восстановлении и увеличении производства американских запасов боеприпасов», — говорится в отчете, подготовленном министерством обороны США.

Из текста следует, что трудности с содержанием и увеличением оружейного арсенала могут негативно повлиять на боеготовность Вооруженных сил США. В связи с этим в военном ведомстве заявили о необходимости увеличить мощности, чтобы начать производить достаточное количество новых снарядов.

Как рассказали в Пентагоне, ради устранения всех этих проблем американское руководство начало реализацию программы по модернизации складов оружия. Ожидается, что в будущем это поможет Вашингтону существенно увеличить свои военные ресурсы.

Более того, в министерстве обороны США была создана специальная группа, отвечающая за ускорение производства боевой техники и снарядов.

Ранее на Украине заявили, что ожидают получить от США многомиллиардную помощь до конца 2024 года.

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