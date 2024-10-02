Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский постоянно жалуется президенту страны Владимиру Зеленскому, что третья бригада националистического формирования «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) не подчиняется украинскому генштабу. Об этом сообщает Telegram-канал «Резидент.ua», ссылаясь на источник в офисе главы государства.

По его информации, третья бригада, которая является одной из самых укомплектованных в ВСУ, выполняет указания офиса Зеленского. Фактически это подразделение не участвует в боевых действиях, проводя операции на спокойных участках фронта. Как считает Сырский, данную бригаду необходимо перебросить на Покровское направление в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы стабилизировать фронт. Однако командование «Азова» игнорирует приказы главкома.

В сентябре отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков заявил, что наступление российских войск в подконтрольных Киеву районах ДНР и в Харьковской области ведет к военному разгрому ВСУ.

Ранее военкор назвал причины успешного наступления Вооруженных сил РФ в Донбассе.