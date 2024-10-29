В настоящий момент положение Украины на фронте напоминает ситуацию, в которой оказалась нацистская Германия в 1945 году. Об этом в интервью изданию inews заявил бывший офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж.

Ледвидж напомнил, что к окончанию Второй мировой войны Германия «была зажата со всех сторон и не имела очевидных возможностей для восстановления».

Говоря об Украине, он заявил, что «они не выиграют войну», назвав всех, кто думает иначе, «помешанными».

Эксперт отметил, что в ближайшие несколько месяцев Россия, вероятнее всего, захватит восточную часть Донецкой области, что фактически будет означать ее победу. Вторжение Украины в Курскую область он назвал «ошибочным», подчеркнув, что это лишь навредило ее обороне.

29 октября схожее мнение выразил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские войска атакуют Вооруженные силы Украины на Донецком направлении на десяти участках.

Ранее на Украине указали на риск потерять всю юго-западную часть Донбасса.