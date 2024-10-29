Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Британский эксперт сравнил Украину с Германией в 1945 году

Эксперт Ледвидж: положение Украины на фронте напоминает Германию в 1945 году

close
Евгений Биятов/РИА Новости

В настоящий момент положение Украины на фронте напоминает ситуацию, в которой оказалась нацистская Германия в 1945 году. Об этом в интервью изданию inews заявил бывший офицер военной разведки Британии Фрэнк Ледвидж.

Ледвидж напомнил, что к окончанию Второй мировой войны Германия «была зажата со всех сторон и не имела очевидных возможностей для восстановления».

Говоря об Украине, он заявил, что «они не выиграют войну», назвав всех, кто думает иначе, «помешанными».

Эксперт отметил, что в ближайшие несколько месяцев Россия, вероятнее всего, захватит восточную часть Донецкой области, что фактически будет означать ее победу. Вторжение Украины в Курскую область он назвал «ошибочным», подчеркнув, что это лишь навредило ее обороне.

29 октября схожее мнение выразил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, российские войска атакуют Вооруженные силы Украины на Донецком направлении на десяти участках.

Ранее на Украине указали на риск потерять всю юго-западную часть Донбасса.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами