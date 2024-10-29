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Москалькова ждет ответа от Украины по пропавшим россиянам в Курской области

Москалькова: Украина не ответила на вопрос о судьбе пропавших в Курской области

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Максим Блинов/РИА Новости

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец еще не ответил на просьбу российской стороны предоставить данные о жителях Курской области, которые пропали в ходе нападения на регион Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает ТАСС.

Она отметила, что на встрече с Лубинцом в Катаре сделала акцент на просьбе о поиске гражданских лиц, проживавших в Курской области, которых разыскивают близкие.

«Я пока не получила ответа, и это вызывает у меня тревогу, поскольку пропажа гражданских лиц в зоне боевых действий, на той территории, где находятся сегодня Вооруженные силы Украины, это было бы нарушением международных норм права», — призналась Москалькова.

Уполномоченный по правам человека добавила, что обращается также в Международный комитет Красного Креста и к международному сообществу с призывом обеспечить безопасность и гуманитарную помощь пропавшим, чтобы они «сделали все возможное для спасения этих граждан и вывода на территорию Российской Федерации».

26 октября сообщалось, что Российскому Красному Кресту (РКК) удалось обнаружить 1088 человек, пропавших без вести в Курской области на фоне боевых действий.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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