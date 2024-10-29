В Минобороны РФ раскрыли потери украинских войск в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки потеряли более 400 бойцов в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале российского министерства обороны.

По информации ведомства, в ходе сражений военным Вооруженных сил РФ удалось уничтожить 14 украинских автомобилей и 16 единиц бронетехники. В том числе речь идет о 12 боевых бронированных машинах, двух танках и двух боевых машинах пехоты.

Кроме того, российские подразделения вывели из строя один миномет и четыре артиллерийских орудия ВСУ. Еще украинские формирования лишились одной станции радиоэлектронной борьбы, одной бронированной ремонтно-эвакуационной машины и одной радиолокационной станции контрбатарейной борьбы.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 27 950 военнослужащих, 179 танков, 100 боевых машин пехоты, 106 бронетранспортеров», — говорится в заявлении.

Из публикации следует, что бойцы ВС РФ ликвидировали и сотни иных видов техники украинских войск. В частности, вторгшиеся в российский регион формирования ВСУ остались без 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня и 240 артиллерийских орудий.

Ранее украинский генерал раскритиковал атаку ВСУ на Курскую область.